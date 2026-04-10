На Камчатке врачи спасли жизнь мужчине, отбивая ритм его сердца по телефону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Житель села Мильково вызвал скорую помощь, после чего потерял сознание — счет пошел на минуты.

Слаженная работа фельдшера скорой помощи и врачей Мильковской районной больницы на Камчатке помогла спасти еще одну жизнь. И это при том, что медики координировали действия на расстоянии — по телефону. Об удивительном случае возвращения мужчины с того света после полной остановки сердца рассказали представители регионального Минздрава.

Жителю села Мильково стало плохо дома — слабость, частое сердцебиение. Мужчина почувствовал, что он при смерти, и вызвал скорую. Вскоре после звонка он потерял сознание. Бригада прибыла на место быстро, не прошло и десяти минут, пациент к этому моменту уже лежал без чувств на полу.

Врач снял электрокардиограмму (ЭКГ), которая показала симптомы желудочковой тахикардии. Сердце билось с частотой 235 ударов в минуту, что фактически означает остановку эффективного кровообращения, что грозит обычно полной его остановкой. Фельдшер связался с коллегой из районной больницы и передал данные о состоянии пациента.

Ситуация оказалась фатальной, промедление стоило бы жизни мужчине — ему требовалась срочная электроимпульсная терапия. Эта процедура требует особой осторожности, так как связана с серьезными рисками в случае ошибки. Разряд необходимо было нанести в строго определенную фазу сердечного цикла, чтобы орган продолжил работать. На проводе с фельдшером оказалась терапевт Анна Яковлева.

«Находясь на другом конце провода, врач Анна Александровна, ориентируясь на данные монитора и описание ритма, буквально высчитывала и отбивала ритм для фельдшера, чтобы тот нанес синхронизированный разряд в нужную секунду», — цитирует ведомство начальника медчасти больницы Ольгу Солодухину.

После разряда в 200 джоулей сердце мужчины перезагрузилось, и он пришел в сознание. Однако дома его оставлять было нельзя. Пациента госпитализировали, но к моменту прибытия в стационар он уже был стабилен. Его жизни сейчас ничто не угрожает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.