Белый дом предостерег своих сотрудников от ставок на фоне войны с Ираном

WSJ: Белый дом предостерег сотрудников от участия в торгах на рынках прогнозов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Offenberg

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За 15 минут до объявления двухнедельного перемирия соответствующие сервисы «взорвались» от количества сделок.

Представители управления по административным вопросам Белого дома направили всем сотрудникам предупреждение о запрете на использование своего служебного положения для заработка на ставках. Работников предостерегли от участия в спекулятивных торгах на рынках прогнозов, касающихся, в частности, ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщается в материале американской газеты Wall Street Journal (WSJ), авторы ссылаются на собственные источники.

По данным журналистов, об использовании некоторыми американцами непубличной информации в корыстных целях свидетельствует активность на соответствующих платформах. Отмечается, что за 15 минут до объявления президентом США Дональдом Трампом приостановки ударов по исламской республике сервисы буквально взорвались — и принесли игрокам солидную прибавку к зарплате.

Так, на фьючерсных рынках нефти за две минуты были заключены сделки на сумму более 760 миллионов долларов. Три пользователя платформы Polymarket сумели обогатиться на 600 с лишним тысяч долларов на ставках, связанных именно с вероятностью принятия конфликтующими странами режима прекращения огня.

«Предупреждение было разослано по электронной почте всем сотрудникам от управления по административным вопросам Белого дома 23 марта», — говорится в статье.

Представитель администрации американского лидера Дэвис Ингл подтвердил информацию, опубликованную на страницах газеты. Он заявил, что Трамп поддерживает запрет на использование служебного положения для совершения своевременных ставок на фьючерсных рынках.

Иран, США и Израиль договорились приостановить боевые действия на две недели, чтобы дать шанс переговорному процессу и урегулированию конфликта. Дональд Трамп, как ранее писал 5-tv.ru, настроен оптимистично и ожидает скорого результата — по его мнению, мирное соглашение уже в пределах досягаемости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.