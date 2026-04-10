Семейная расправа: пенсионерка обвиняется в убийстве сестры

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/James Willoughby

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ссора из-за драгоценностей закончилась трагедией.

В Великобритании начался судебный процесс над 69-летней Нэнси Пекстон, которую обвиняют в жестоком убийстве родной сестры, известного режиссера-документалиста Дженнифер Эбботт. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в июне прошлого года в лондонском районе Камден. По версии следствия, обвиняемая пришла в квартиру к родственнице, нанесла ей многочисленные ножевые ранения, после чего похитила золотые часы Rolex, украшенные бриллиантами, и скрылась.

Преступница заперла собаку убитой в ванной комнате и оставила тело в помещении, где оно пролежало три дня, пока его не обнаружили обеспокоенные родственники. Жертва была найдена частично раздетой и накрытой простыней, ее рот был заклеен скотчем, однако следов сексуального насилия экспертиза не обнаружила.

Прокурор Уильям Бойс Кинг на заседании суда в Олд-Бейли восстановил хронологию событий. Перед визитом к сестре бездомная на тот момент Пекстон разговаривала с ней по телефону около 15 минут. Камеры зафиксировали, как она заходила в дом с едой из фастфуда и покинула его спустя час. Позже женщина позвонила своему лечащему врачу, заявив о желании свести счеты с жизнью из-за якобы имевших место издевательств со стороны семьи.

Полиция обнаружила похищенные дорогостоящие часы в личных вещах Пекстон, когда ту госпитализировали после предполагаемой передозировки лекарствами. Сама обвиняемая отрицает вину, утверждая, что Rolex сестра отдала ей добровольно на хранение, а в момент совершения преступления у нее случился провал в памяти.

Обвинение подчеркивает, что на одежде пенсионерки были найдены следы крови жертвы. Сама Эбботт, известная также под именем Сара Стейнберг, была физически слабой и не могла оказать сопротивления.

«Обвинение убеждено, что Нэнси Пекстон убила свою сестру», — отметил прокурор.

Судебные разбирательства по этому делу продолжаются, а приговор Пекстон может быть вынесен в ближайшее время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.