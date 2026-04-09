Более 72 миллионов россиян воспользовались сервисом «Жизненные ситуации»

Благодаря ему услуги на портале Госуслуги теперь можно оформить за три дня.

Более 72 миллионов россиян стали пользователями сервиса «Жизненные ситуации». Об этом заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко сообщил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

«Жизненные ситуации» — это специальные разделы на портале Госуслуги, где все необходимые документы и справки сгруппированы по одной теме. Например, если человек выходит на пенсию или поступает в вуз, ему не нужно искать разные ведомства — все собрано в одном окне. Сейчас на портале доступно уже 70 таких сценариев.

«У нас уже больше 72 миллионов человек воспользовалось „Жизненными ситуациями“, это какой-то космический рост за последние два года, в сотни раз увеличивается масштаб пользователей», — сказал вице-премьер.

Григоренко также подчеркнул, что такой подход избавил людей от бюрократии. Например, количество необходимых документов, которые должны представить пользователи для получения услуг, сократилось в девять раз.

«Сроки больше чем в пять раз сокращаются. У нас на сегодняшний день, допустим, средний срок получения услуг в „Жизненной ситуации“ — это три дня», — добавил заместитель председателя правительства России.

