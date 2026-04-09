Путин поручил доработать систему возмещения ущерба жертвам мошенников

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские власти планируют создать более эффективный механизм возврата денег гражданам, пострадавшим от действий злоумышленников.

В России необходимо усовершенствовать механизмы компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко.

Во время совещания Григоренко доложил российскому лидеру о текущих наработках в этой сфере. По его словам, финансовые организации уже получают необходимые инструменты для борьбы с обманом, а законодательство четко регламентирует условия, при которых защитные системы должны срабатывать автоматически.

Григоренко пояснил, что такие меры создают прямую финансовую мотивацию для операторов связи и банковских структур более инициативно оберегать средства своих клиентов.

Владимир Путин полностью поддержал выбранное направление работы правительства. Он акцентировал внимание на том, что справедливый подход к защите прав граждан является приоритетным.

«Надо доработать это, конечно. Но в целом с точки зрения защиты интересов граждан это справедливо», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что аферисты распространяют фишинговые ссылки под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку бойцов СВО. Переход по таким ссылкам ведет к краже учетных данных, захвату аккаунта или запуску многокомпонентной атаки. Злоумышленники сознательно давят на доверие и эмоциональную реакцию жертв.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.