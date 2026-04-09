МИД Ирана назвал условие для мирных переговоров с США

Прекращение боевых действий в Ливане рассматривается как неотъемлемая часть соглашения о перемирии.

Проведение переговоров между Ираном и США по вопросам урегулирования вооруженного конфликта напрямую зависит от соблюдения режима прекращения огня на всех существующих фронтах. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Тегеран рассматривает предложение пакистанской стороны о проведении двусторонней встречи в Исламабаде, однако окончательное решение будет принято только после получения твердых гарантий от американской администрации.

«Однако, безусловно, проведение любых переговоров зависит от получения гарантий выполнения США своих обязательств по соблюдению режима прекращения огня на всех направлениях», — подчеркнул дипломат.

Багаи отдельно отметил, что завершение боевых действий на территории Ливана является базовым и неотъемлемым элементом любых мирных инициатив. Он добавил, что Вашингтон взял на себя обязательства обеспечить тишину не только в зоне прямого соприкосновения с Ираном, но и на ливанском направлении.

Любые отклонения от этой позиции, по мнению представителя МИД, будут расцениваться как сознательное нарушение достигнутых ранее договоренностей.

