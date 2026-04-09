Мантуров: Россия расширяет космическое сотрудничество

Россия наращивает международное взаимодействие в космической отрасли, включая подготовку специалистов из других стран. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в ходе выступления на Российском космическом форуме.

«С рядом государств СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока ведется предконтрактная работа по подготовке национальных космонавтов к пилотируемым полетам», — сказал Мантуров.

В рамках международного сотрудничества обсуждается не только подготовка кадров, но и технологическое партнерство. По словам Мантурова, повестка включает создание аппаратов для дистанционного зондирования Земли и спутников связи.

Он также добавил, что Москва нацелена на углубление кооперации на принципах равноправного доступа к внеземному пространству и уже активно взаимодействует с партнерами из Китая, Индии, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, в ближайшее время планируется запуск совместной программы с Мьянмой.

Важным аспектом развития отрасли остается расширение глобальной инфраструктуры. В частности, на территориях дружественных государств планомерно увеличивается количество наземных станций системы ГЛОНАСС. Денис Мантуров акцентировал внимание на том, что Россия остается верной курсу на достижение технологического суверенитета в космической сфере, но при этом сохраняет открытость для диалога.

