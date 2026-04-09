В России с июля станет обязательным заполнение ИНН при переводах через СБП

НСПК: банки в РФ с июля будут обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП

Новые правила коснутся каждого пользователя платежной системы.

С 1 июля 2026 года российские банки будут обязаны передавать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при осуществлении транзакций через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум».

Нововведение затронет как переводы между физическими лицами, так и расчеты, в которых участвуют юридические лица. Основной целью таких изменений является усиление мер по противодействию дропперству и мошенническим финансовым операциям внутри страны.

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе „Мир“, и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», — пояснил Юрков.

Непосредственным обменом данными между банками будет заниматься инфраструктура Национальной системы платежных карт (НСПК), которая выступает оператором СБП.

Выбор ИНН в качестве ключевого реквизита обусловлен тем, что этот номер практически невозможно изменить в течение жизни. В отличие от номеров мобильных телефонов, банковских карт, счетов или даже паспортных данных, которые злоумышленники могут регулярно обновлять для обхода блокировок, налоговый идентификатор остается неизменным.

Это позволит банковскому сектору эффективнее отслеживать подозрительную активность и пресекать работу лиц, предоставляющих свои счета для вывода украденных средств. Специалисты НСПК подчеркивают, что внедрение данного механизма существенно усложнит жизнь преступным сообществам, пытающимся мимикрировать под добросовестных плательщиков.

