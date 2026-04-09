Глава Мурома раскрыл причину массового отравления жителей

В городе на плохое самочувствие пожаловались более 100 человек.

В Муроме установили предварительную причину массового заболевания местных жителей. Как заявил глава округа Евгений Рычков, виновником плохого самочувствия горожан стал норовирус, который в народе часто называют «кишечным гриппом».

«Совместно с Роспотребнадзором, совместно с медиками, с врачами муромскими изучили, провели анализы. Предположительно, причиной вот этого заболевания является норовирус», — сказал он.

Сейчас в городе зафиксировано 106 случаев острой кишечной инфекции. Половине заболевших потребовалась госпитализация — в больницах находятся 50 человек, среди которых 25 детей. Все пациенты получают необходимое лечение.

Для борьбы с распространением инфекции в Муроме усиливают меры безопасности. В ближайшее время во всем общественном транспорте проведут масштабную дезинфекцию. Специальными растворами обработают поручни, двери и другие поверхности в автобусах, которых чаще всего касаются пассажиры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что артисты из Красноярска отравились во время гастролей в театре Моссовета. Коллектив готовился выйти на сцену со спектаклем «Бой с тенью», однако часть участников внезапно пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. В результате врачи госпитализировали 28 актеров.

