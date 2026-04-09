Попали в нерв: в Новочеркасске роженица умерла после трех уколов анестезии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По предварительным данным, врачи неправильно ввели обезболивающие.

В Новочеркасске 27-летняя жительница умерла вскоре после родов. Подруга погибшей, Виктория, рассказала 5-tv.ru, что женщине сделали несколько уколов анестезии, после которых она впала в кому.

По словам знакомой, беременность протекала без осложнений. Женщина поступила в роддом заранее, за неделю до срока. Во время родов ей предложили эпидуральную анестезию. Как утверждает Виктория, первый укол не подействовал, и через 40 минут сделали второй, после него у роженицы начались судороги.

«Она стала звать врачей, говорить, что ей плохо. Ей ответили, что так и должно быть, а спустя время поставили еще одну инъекцию, сообщив, что „ввели максимум“. Спустя чуть более часа после первого укола анестезию ввели в четвертый раз, после чего судороги стали сильными, и она впала в кому», — пояснила Виктория.

Ребенка удалось спасти с помощью экстренного кесарева сечения, после чего малыша направили на кислородную поддержку.

Выяснилось, что в новочеркасском роддоме нет отделения реанимации. Муж роженицы, который не смог до нее дозвониться, приехал в больницу и сам добился перевода супруги в Ростов-на-Дону.

Врачи провели обследование и обнаружили, что при введении анестезии в первом роддоме медики, предположительно, попали в нерв. Это вызвало тяжелейшую интоксикацию, поражение центральной нервной системы (ЦНС) и мозга, а также двустороннюю пневмонию, которая образовалась в результате нахождения под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Несмотря на усилия врачей, женщину спасти не удалось.

Подруга погибшей также рассказала о странном поведении персонала. Когда муж приехал за вещами жены, сотрудники роддома не хотели ему отдавать телефон супруги. Медики вернули смартфон только после того, как поняли, что женщина успела отправить близким сообщения о своем плохом самочувствии и действиях врачей.

Следственный комитет по Ростовской области уже возбудил уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX