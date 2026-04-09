«Россия ждет гостей»: Лавров о Международном фестивале молодежи в 2026 году

Лавров заявил о готовности России принять гостей на Международном фестивале молодежи
Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru
Министр подчеркнул, что предыдущий форум, состоявшийся в 2024 году, доказал отсутствие какой-либо изоляции страны.
Россия проведет Международный фестиваль молодежи в 2026 году и будет рада принять участников из разных стран. Об этом на презентации фестиваля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Курс на самоорганизацию молодежи, вовлечение молодых людей в значимые общенациональные международные проекты — осознанный выбор российского общества», — сказал министр.
Лавров добавил, что Россия ждет гостей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
По его словам, прошлый форум и деятельность международных объединений, созданных по его итогам, доказали, что молодежь готова и хочет работать на благо гармоничного развития всего мира.
«Как это и было два года назад, когда все убедились, что никакой изоляции нашей страны не существует и что молодежь со всех концов земли искренне хочет здесь бывать, знакомиться со своими сверстниками, искать что-то новое для себя», — подытожил глава МИД.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 февраля отмечал, что русская культура должна быть частью всего мира, так как ни одна культура не может развиваться в изоляции.
При этом художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов назвал глупцами всех, кто пытается отменить культуру РФ.
