Прожил почти полвека: умер самый старый голубь в мире

В США умер голубь по имени Шугар, который официально признан самым старым в мире. Об этом сообщает портал Oddity Central.

Птица прожила 43 года, став рекордсменом по долгожительству. Предыдущий обладатель этого титула прожил почти на 15 лет меньше.

Владелец Шугара, 77-летний Дьюэйн Орендер, признался, что голубь был для него не просто питомцем, а полноценным членом семьи и лучшим другом.

«Он был очень счастливым и всегда рядом со мной. Мы были лучшими друзьями», — рассказал хозяин птицы.

Пернатый был очень привязан к своему владельцу. Однажды, когда Орендер попал в больницу, голубь впал в депрессию. Шугар перестал есть и почти не двигался, пока хозяин не вернулся домой.

