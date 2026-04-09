Брак как защита: семейные узы снижают вероятность развития рака

Ученые обнаружили неожиданную связь между официальным семейным статусом и риском возникновения опасных опухолей.

Наличие законного супруга или супруги существенно снижает риск появления онкологических заболеваний. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на масштабное исследование, в ходе которого были проанализированы медицинские данные четырех миллионов человек.

Согласно полученным результатам, мужчины, не состоящие в браке, сталкиваются с опасным диагнозом на 70% чаще своих женатых ровесников. У одиноких женщин ситуация оказалась еще более тревожной: вероятность развития рака у них выше на 85% по сравнению с теми, кто находится в замужестве. Причины такой закономерности могут быть крайне многогранными, однако специалисты выделяют несколько ключевых факторов.

«Если вы не состоите в браке, вам следует уделять повышенное внимание факторам риска развития рака и проходить все необходимые обследования», — отметил доктор Фрэнк Пенедо из университета Майами.

Как правило, люди, живущие в одиночестве, реже следят за своим здоровьем, чаще курят и склонны игнорировать тревожные симптомы, откладывая визит к терапевту. Кроме того, холостяки реже посещают плановые скрининги, которые позволяют выявить болезнь на ранней стадии. Исследователи из лаборатории эпидемиологии рака добавляют, что семейное положение служит важным социальным маркером.

«Эти результаты позволяют предположить, что социальные факторы, такие как семейное положение, могут служить важными показателями риска развития рака на популяционном уровне», — подчеркнул доктор Пауло Пиньейро подчеркнул.

При этом ученые делают оговорку, что сам факт свадьбы не является прямой гарантией защиты от болезни. Вполне возможно, что люди, которые изначально более ответственно относятся к своему образу жизни и здоровью, просто чаще склонны к созданию семьи и заключению брака.

