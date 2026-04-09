В южном пригороде Бейрута под обломками жилого дома нашли 18 погибших

Фото, видео: Reuters/Mohamed Azakir

ЦАХАЛ обещает новые удары. Атаки приходятся в том числе на жилые районы.

В Ливане сегодня день национального траура. По всей стране идут похороны. В результате израильских атак погибли более 250 мирных жителей. Взрывы гремят до сих пор, а ЦАХАЛ обещает новые. И в этих условиях в городах идет масштабный разбор завалов. За этим наблюдает корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Салли Бу Мерхи, это ее репортаж для «Известий».

Мы находимся в южном пригороде Бейрута. Это здание — одно из тех, по которому нанес удар Израиль. Оно расположено сразу за мечетью, напротив знаменитой бейрутской набережной Корниш. Здесь под обломками нашли 18 погибших. На месте до сих пор работает тяжелая техника.

«Масштаб разрушений очень большой. Мы достали нескольких раненых, которых сейчас увезли в больницы. И уже несколько часов пытаемся найти четверых жителей, которые остаются под завалами. Работают бригады скорой помощи и гражданской обороны», — рассказал представитель спасателей.

Среди тех, кого сейчас ищут, — маленькая девочка. Хочу отметить, что здесь, среди руин, много вещей, связанных с детьми: игрушки, детские книги. И в целом очевидно, что в здании находились гражданские, мирные жители.

