Переплата в миллиарды долларов: Европа ускорила закачку газа в хранилища

Европейские компании экстренно закачивают газ в подземные хранилища, не обращая внимания на высокую стоимость топлива. Об этом сообщает EADaily.

С 4 апреля суточный объем закачки стабильно превышает 240 миллионов кубометров, тогда как отбор упал до 33 миллионов кубометров. Для сравнения: год назад средняя закачка составляла около 200 миллионов кубометров в сутки и была нестабильной. Самый высокий темп сейчас демонстрируют Германия, Франция и Италия — на их долю приходится половина всего объема.

Причина такой спешки — риск дефицита на фоне продолжения конфликта США и Израиля с Ираном. Хранилища заполнены на 28,6%, в них находится 30,8 миллиарда кубометров газа. Это почти на семь миллиардов меньше, чем в прошлом году. Причем виной тому не суровая зима, а именно низкое накопление перед началом сезона — к ноябрю 2024 года запасы составляли 104 миллиарда кубометров, а к ноябрю 2025-го — всего 90 миллиардов.

Закачке помогает мощный импорт. Поставки сжиженного природного газа держатся выше 400 миллионов кубометров в сутки, а норвежский экспорт не опускается ниже 330 миллионов кубометров.

Однако подготовка к следующей зиме обойдется Европе дорого. После объявления перемирия между США и Ираном цены в регионе снизились, но все еще на 35% выше довоенных — около 555 долларов за тысячу кубометров. Чтобы восполнить прошлогодние запасы до нынешнего уровня, европейским компаниям при текущих ценах придется доплатить более девяти миллиардов долларов.

При этом фьючерсы на поставки следующей зимой остаются на уровне текущей стоимости, что делает закачку очень невыгодной для частных трейдеров, которые зарабатывают на разнице между летними и зимними ценами.

Ранее 5-tv.ru писал, что война в Иране нарушила логистику мирового топливно-энергетического комплекса. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, из-за обострения в регионе с мирового рынка выбыло примерно 10% производства жидких углеводородов.

