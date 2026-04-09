Иран допустил проход судов США через Ормузский пролив

Ормузский пролив открыт для судов США, но проход возможен с согласия Ирана

Тегеран заявил, что американские корабли могут пройти пролив лишь при отсутствии враждебных действий.

Заместитель главы МИД Ирана заявил, что Ормузский пролив открыт, в том числе для судов США, однако их проход возможен только с согласия Тегерана и при отсутствии враждебного поведения. Об этом сообщает ТАСС.

«В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с вооруженными силами Ирана и с должным учетом технических ограничений», — уточнил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Активная фаза конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля. В ответ на удары коалиции Тегеран перекрыл стратегическую артерию, по которой проходит около 20% мировых поставок нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели, добавив, что условием для принятия этого решения было согласие Ирана на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива.

