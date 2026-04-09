The Spectator: распад НАТО лишь вопрос времени

Президент США Дональд Трамп — не причина, а катализатор разрушения альянса.

Североатлантический альянс (НАТО) обречен на распад, а президент США Дональд Трамп лишь ускоряет этот процесс. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на британский журнал The Spectator.

Издание отмечает, что кризис НАТО вызван не риторикой американского лидера, а десятилетиями структурного разложения. Альянс потерял смысл после исчезновения СССР в 1991 году, но не самораспустился, а начал искать новых врагов — сначала на востоке Европы, затем по всему миру.

Попытки создать «экономическое НАТО» против Китая, по мнению авторов, доказывают лишь стратегическую растерянность Запада.

Глубинная проблема — расхождение интересов США и Европы.

В последние годы Европа находится в очевидном для всех кризисе — об этом говорят рост цен на энергоносители, кризис промышленности, волны беженцев, а война в Иране обострила уже существовавшие политические разногласия. Европейские правительства, включая Великобританию, отказались помогать Трампу решить вопрос с Ормузским проливом, спровоцировав еще больший раскол внутри альянса.

«Нынешнюю ситуацию создал не Трамп. Он просто ускорил полное разрушение», — подчеркивает The Spectator.

Судьба НАТО, заключает издание, — это участь гегемона, не сумевшего подстроиться под многополярный мир.

