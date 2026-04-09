Во Владимирской области 140 человек заразились острой кишечной инфекцией

Среди госпитализированных — 20 детей.

В городе Муроме Владимирской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, жертвами которой стали 140 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник уточнил, что среди пострадавших 20 детей. Все они, а также еще 20 взрослых, госпитализированы в больницы в состоянии средней степени тяжести. Остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий начали сразу после первых сигналов.

«В связи с регистрацией острых кишечных инфекций среди жителей округа Муром организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сообщили в ведомстве.

Специалисты выясняют причины произошедшего и ведут лабораторный мониторинг качества воды.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нижегородской области после госпитализации жителей с признаками пищевого отравления возбуждено уголовное дело. Известно, что перед ухудшением самочувствия пили некипяченую воду из централизованной системы водоснабжения.

