Во Владимирской области 140 человек заразились острой кишечной инфекцией
Среди госпитализированных — 20 детей.
В городе Муроме Владимирской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, жертвами которой стали 140 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Собеседник уточнил, что среди пострадавших 20 детей. Все они, а также еще 20 взрослых, госпитализированы в больницы в состоянии средней степени тяжести. Остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий начали сразу после первых сигналов.
«В связи с регистрацией острых кишечных инфекций среди жителей округа Муром организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сообщили в ведомстве.
Специалисты выясняют причины произошедшего и ведут лабораторный мониторинг качества воды.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Нижегородской области после госпитализации жителей с признаками пищевого отравления возбуждено уголовное дело. Известно, что перед ухудшением самочувствия пили некипяченую воду из централизованной системы водоснабжения.
