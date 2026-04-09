Перфекционизм как ловушка: почему вредно быть идеальным во всем

Синдром отличника во взрослом возрасте провоцирует постоянную тревогу, страх перед неудачами и мешает реализации профессиональных целей. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала гештальт-психолог, специалист по работе с эмоциональной зависимостью Наталия Малахова.

По словам эксперта, такие люди постоянно ощущают внутреннее напряжение, которое буквально парализует их активность.

«Это состояние тревоги, напряжения, оно не позволяет человеку находиться в моменте, наслаждаться жизнью, быть в контакте с собой», — отметила эксперт.

Основное отличие «взрослого» синдрома от детского заключается в том, что теперь функцию жесткого надзирателя выполняет не родитель или учитель, а сам человек, становясь для себя суровым контролером.

Жажда идеального результата часто становится преградой на пути к успеху. Психолог подчеркнула, что перфекционисты либо взваливают на себя непосильную ношу, что оборачивается эмоциональным выгоранием, либо вовсе отказываются от новых проектов из-за боязни сделать что-то не на высшем уровне. В личной сфере такая черта характера мешает выстраиванию искренней близости, так как человек боится показать свои слабые стороны.

Психотерапевт Владислав Конкин добавил, что здоровое желание развиваться всегда оставляет место для промахов. По его мнению, в нормальном процессе самореализации «есть место спонтанности, творчеству, наслаждению процессом, моментом».

Для преодоления этой психологической проблемы эксперты советуют постепенно выходить за рамки привычного контроля. Полезной практикой может стать намеренное допущение мелких ошибок или делегирование полномочий коллегам. Важно научиться принимать отказы и осознавать, что несовершенство не ведет к катастрофическим последствиям для личности.

В отношениях с окружающими ключом к выздоровлению станет готовность проявлять уязвимость и открыто говорить о своих чувствах.

Ранее специалисты также указывали, что радость от чужих провалов часто является лишь механизмом защиты собственной заниженной самооценки в условиях жесткой социальной конкуренции.

