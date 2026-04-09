Врач Алексенцева: резкий выход из поста может серьезно ударить по здоровью

После долгих ограничений садиться за праздничный стол нужно с осторожностью.

Многие верующие воспринимают окончание поста как сигнал к возвращению к привычному рациону без ограничений. Однако медики предупреждают: резкий переход от постной пищи к жирной и тяжелой еде способен серьезно ударить по здоровью.

Врач общей практики и педиатр Елена Алексенцева объяснила в беседе с URA.RU, что ключевая проблема заключается не в самих продуктах, а в способе их введения после периода воздержания.

Резкий переход — стресс для организма

Во время поста тело перестраивается: снижается калорийность питания, исключаются продукты животного происхождения, меняется работа ферментов. Когда этот режим резко нарушается, организм испытывает сильную нагрузку.

«Когда мы резко обрушиваем на желудок лавину из праздничных яиц, куличей, мяса и рыбы, он испытывает огромный стресс — ведь на протяжении 40 дней пищеварительная система работала совершенно в ином режиме. Длительное ограничение калорий и отказ от продуктов животного происхождения влияют на обмен веществ», — объяснила специалист.

По словам врача, такая «перегрузка» может спровоцировать обострение хронических заболеваний, особенно у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Как безопасно возвращать продукты

Главное правило после поста — не спешить. Несмотря на желание попробовать все сразу, специалисты советуют вводить привычные продукты поэтапно.

«Нельзя возвращать все исключенные продукты в один день. Нужно сначала включить что-то одно, сохранив прежний объем растительной пищи, понаблюдать пару дней, как адаптируется поджелудочная железа, и лишь затем добавлять следующий продукт», — посоветовала Елена Алексенцева.

Начинать лучше с легких белковых продуктов — например, яиц. Затем можно переходить к мясу птицы, а более тяжелые варианты вроде говядины или свинины добавлять только спустя неделю.

Режим питания важнее, чем кажется

После поста важно не только то, что человек ест, но и как часто он это делает. Врач рекомендует придерживаться дробного питания.

«Режим должен включать четыре-пять приемов пищи в день. Это позволяет не перегружать желудок и желчевыводящую систему», — отметила врач.

Также лучше выбирать щадящие способы приготовления — запекание, тушение или готовку на пару. Жирная и жареная пища в этот период может усилить нагрузку на организм.

Какие сигналы нельзя игнорировать

После обильных застолий люди нередко сталкиваются с неприятными ощущениями, но не всегда воспринимают их серьезно.

«Не всегда можно рассчитать объем своего желудка, когда хочется попробовать все и сразу. Может возникать тяжесть, боль, дискомфорт», — предупредила Елена Алексенцева.

По ее словам, в этот период часто обостряется желчнокаменная болезнь, которая в некоторых случаях может потребовать хирургического вмешательства.

Кому нужно быть особенно осторожным

Для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ выход из поста требует особого внимания.

«Для тех, у кого в анамнезе есть хронический панкреатит, холецистит или гастрит, выход из поста — это зона повышенного риска. В таких случаях он непременно должен занимать минимум две-три недели», — подчеркнула врач.

Таким пациентам рекомендуется заранее консультироваться со специалистом, поскольку в некоторых случаях соблюдение поста может быть противопоказано.

Алкоголь — дополнительная угроза

Отдельно врач обращает внимание на алкоголь, который часто появляется на праздничных столах.

«Он вреден в любой дозе, абсолютно безвредных доз не существует. Поджелудочная железа может не простить даже малого количества», — добавила врач.

Если переел — что делать

Если избежать переедания не удалось, важно внимательно отнестись к своему состоянию.

«Не нужно паниковать, но нельзя и игнорировать симптомы. В определенных случаях не помешает выпить препараты, способствующие пищеварению. Однако перед их применением лучше проконсультироваться с врачом, особенно если могут быть противопоказания», — отмечает Елена Алексенцева.

При этом затяжной дискомфорт или боль — повод не откладывать визит к специалисту, поскольку игнорирование симптомов может привести к более серьезным последствиям.

