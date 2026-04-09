«Их застрелили»: в Псковской области убили поисковых собак отряда «ЛизаАлерт»

Фото: ВКонтакте/Юлия Иванова

Хозяйка животных утверждает, что стреляли целенаправленно.

Во время тренировки в Псковской области убили двух поисковых собак добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщила их хозяйка и старший кинолог регионального отделения Юлия Иванова.

По словам женщины, собаки по кличкам Бэсти и Люмен отбежали от нее на некоторое расстояние, после чего она услышала выстрелы.

«Побежала в направлении, куда они ушли. Я бежала и кричала из последних сил, звала их. Но они не возвращались. Я не знаю, сколько прошло времени. Я искала их. А потом нашла. Они уже не дышали. Их застрелили», — написала Юлия в своем посте на странице «ВКонтакте».

Иванова настаивает: животных убили намеренно. Сейчас к ситуации подключился юрист. Хозяйка требует найти и наказать того, кто это сделал.

«Мои прекрасные героические собаки-спасатели, которые вкладывали себя в такую сложную и тяжелую работу, были убиты», — сокрушается Юлия.

Женщина до сих пор не верит в произошедшее.

«Я не верю, что это все на самом деле. Я не могу принять это», — поделилась она горем.

