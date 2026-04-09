В МИД Ирана рассказали о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи

МИД Ирана: верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо

Фото: www.globallookpress.com/Saeid Zareian

Верховный лидер исламской республики избегает публичных появлений.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо. Об этом заявлении заместителя министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщило ТАСС.

«Он находится в добром здравии и все контролирует», — сказал дипломат.

Так он ответил на вопрос о самочувствии верховного лидера и пояснил, почему Хаменеи не появляется на публике.

По словам Хатибзаде, верховный лидер не спешит показываться общественности из-за сложившихся обстоятельств. Появление на публике поставит под удар его безопасность.

Также сотрудник ведомства напомнил об убийстве предыдущего лидера исламской республики, подчеркнув, что этот поступок нарушает все установленные международные законы. Замминистра Ирана добавил, что США и Израиль не остановятся перед «убийством кого бы то ни было».

Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял о тяжелом ранении Моджтаба Хаменеи. По его словам, верховный лидер исламской республики получил настолько серьезную травму, что оказался обездвижен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи убит в результате одной из воздушных атак на Тегеран. Но официального подтверждения этой информации от иранских властей не поступало.

