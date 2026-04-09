Увольнение за обед: юрист объяснил правила наказания за запахи пищи в офисе

Сотрудника могут привлечь к ответственности за резкий запах пищи на работе

Сильный аромат домашней пищи может стать серьезным поводом для дисциплинарного взыскания.

Сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за резкий запах пищи на рабочем месте, если это мешает коллегам и нарушает локальные акты организации. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук.

По его словам, работодатель имеет право наказывать подчиненных только в том случае, если требования к поведению в офисе официально закреплены в правилах трудового распорядка, кодексе этики или в трудовом договоре.

«Увольнение возможно только при неоднократном нарушении после применения других мер дисциплинарного воздействия», — отметил эксперт.

При первом инциденте закон позволяет руководству ограничиться лишь замечанием или выговором. Расторжение контракта в такой ситуации будет считаться неправомерным. Васильчук подчеркнул, что любые претензии должны быть подтверждены документально, например, через служебные записки от других работников или официальные жалобы на дискомфорт. Если человек игнорирует замечания и продолжает приносить пахучие блюда, это может стать основанием для более строгих санкций.

Однако юрист добавил, что важно учитывать состояние здоровья. Если специфический запах вызван медицинскими факторами, подтвержденными справками, то наказание может быть признано дискриминацией. В случае несогласия с решением руководства, работник вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Роспотребнадзор также рекомендует офисному персоналу избегать употребления продуктов с сильным ароматом вне специально отведенных зон, чтобы поддерживать благоприятную санитарную обстановку.

