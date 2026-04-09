«Против наших интересов»: Такер Карлсон призвал США дистанцироваться от Израиля

Вашингтон не должен поддерживать Тель-Авив никаким образом.

США должны дистанцироваться от Израиля из-за его агрессии и действий, противоречащих американским интересам. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала.

«Соединенным Штатам необходимо и, будем надеяться, первым делом, когда и если эта война закончится, дистанцироваться от Израиля. <…> Потому что Израиль агрессивно действует против наших интересов», — сказал он.

Карлсон считает, что Вашингтон не должен поддерживать Тель-Авив никаким образом, в том числе с военной и экономической точки зрения. США, по его мнению, необходимо относиться к Израилю так, как и «к любой другой стране».

Журналист подчеркнул, что Штаты вступили в войну по настоянию еврейского государства. Однако нынешняя стратегия отношений США и Израиля может привести к эскалации конфликта с Ираном, который может привести к применению ядерного оружия.

