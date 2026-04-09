Истинная красота не в волосах: жених Лерчек показал как она побрилась налысо

Фото: Instagram*/ler_chek

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер так сильно переживала из-за смены прически, что начала плакать.

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) побрилась налысо после курса химиотерапии. Видео с моментом, когда интернет-знаменитость избавляется от волос, опубликовал в социальных сетях ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

«Моя храбрая Лера, я не могу представить, как женщине сложно терять свои волосы, свою красоту и женственность. Выпадение началось после первой химии, я видел, как тебе было сложно каждый раз расчесываться и убирать волосы большими клоками. И ты приняла правильное решение — побриться налысо, чтобы не позволить этому процессу красть твою красоту по капле», — написал жених блогера.

Сквиччиарини также отметил, что его избранница очень сильная и, несмотря ни на что, продолжает дарить любовь близким и строить планы на будущее. Луис добавил, что именно за это он ее полюбил. Жених знаменитости также подчеркнул, что истинная красота Чекалиной никогда не померкнет, так как она заключается совсем не в волосах, бровях или ногтях.

На опубликованных кадрах видно, что блогер очень тяжело переживала смену прически. Во время стрижки она начала плакать.

Сперва Валерия укоротила волосы при помощи ножниц. А затем Сквиччиарини машинкой для стрижки и электробритвой завершил процесс.

После рождения четвертого ребенка в марте 2026 года у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии. Более того, опухоль дала метастазы, которые поразили позвоночник и кости свода черепа. Из-за разрушения костной ткани у Лерчек сломались два позвонка. Кроме того, она полностью ослепла на правый глаз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший супруг блогера Артем Чекалин рассказал, что их дети очень болезненно реагируют на новости о состоянии матери. Особенно тяжело переживает эту ситуацию дочь Валерии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.