Верховный суд признал движение «Мемориал»* экстремистским

Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции России (Минюста) и официально признал международное общественное движение «Мемориал»* экстремистской организацией. Его деятельность теперь полностью запрещена на территории страны. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«Под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления. В отношении шести лиц вынесены обвинительные приговоры за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Известно, что в зале суда находились дипломаты из Франции, Германии, Чехии и Швеции.

Еще в декабре 2021 года деятельность общественного движения была ликвидирована по иску Генеральной прокуратуры. Во время разбирательств гособвинитель подчеркивал, что работа организации была направлена на реабилитацию нацистских преступников и дискредитацию российских органов власти. Также отмечалось, что деятельность движения способствовала формированию ложного образа СССР как террористического государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что издание «Bild на русском»** внесли в реестр иноагентов. Его обвиняют в распространении недостоверной информации о российских властях и формировании негативного образа Вооруженных сил, а также в публикации материалов иноагентов.

* — признана иногентом и экстремисткой в России, ее деятельность запрещена.

** — признано иноагентом на территории России.