С ИИ на «ты»: почти три четверти россиян за год пробовали работать с нейросетями

Половина пользователей обращается к искусственному интеллекту как минимум раз в неделю.

За последние 12 месяцев 73% жителей России так или иначе использовали нейросети. Об этом сообщила руководитель практики «Гостех» Аналитического центра ВЦИОМ Ксения Демина на круглом столе в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«За последний год 73% опрошенных сказали, что использовали нейросети. <…> Среди них каждый второй — это еженедельный пользователь нейросетей, то есть 51%», — приводит слова Деминой РИА Новости.

Согласно опросу, скорее положительно к нейросетям относятся 56% респондентов. При выборе конкретной программы 44% отдают предпочтение отечественным разработкам. Кроме того, 64% участников ожидают от искусственного интеллекта в ближайшие три-пять лет больше пользы, чем вреда.

Всероссийский онлайн-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проводили с 13 по 15 декабря 2025 года. В нем приняли участие 3239 граждан старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Параллельно группа депутатов Госдумы 4 апреля направила в правительство законопроект, который разрешает использовать в образовании верифицированные и безопасные нейросети. Речь идет о системах ИИ с педагогическим контролем и надежной защитой персональных данных.

Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал искусственный интеллект одним из ключевых вызовов для образования.

