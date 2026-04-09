Не понравилось поражение: фанаты «Зенита» забросали футболистов «Спартака» бутылками

Очень жарко закончился матч «Зенит» — «Спартак». После серии пенальти москвичи впервые за 14 лет вырвали победу у клуба из Петербурга, и его фанатам это не понравилось. Они забросали гостей пустыми бутылками. Одна из них даже угодила в голову форварда красно-белых. В итоге на поле завязалась потасовка.

Позже выяснилось, что фанатам «Зенита» не понравилось, что столичные гости слишком явно радовались своему триумфу и начали отмечать победу прямо на поле.

Ранее 5-tv.ru писал, что капитан футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси был повален болельщиком во время матча с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» в Пуэрто-Рико. На 89-й минуте матча на поле выбежал поклонник футболиста в фанатской футболке. Он попытался сделать фотографию с нападающим.

Вслед за ним на поле выбежал еще один фанат. Он подбежал к Месси, обнял его и повалил на землю. Спортсмен не пострадал. Футболист самостоятельно поднялся на ноги и отошел в сторону.

