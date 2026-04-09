«Вода со вкусом бензина»: из скважины на участке в Башкирии потекла «нефть»

Мечты о несметном богатстве обернулись проблемами, в том числе с экологией.

Необычную находку сделала семья на своем участке в Башкирии. Из водяной скважины вместе с водой пошла густая темная жидкость, похожая на нефть. Обычная замена насоса могла бы обернуться несметным богатством. Но по факту больше напоминает экологическую катастрофу. Чем это грозит целому поселку — узнал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

«Вода со вкусом бензина идет. Как будто бы бензином рот полоскаешь. Ужасно, конечно», — рассказала хозяйка участка Лилия Мурашева.

Выпить такой коктейль вряд ли кто решится — даже козы воротят морду. Жители поселка Муравей вместо привычной воды черпают из скважины черную жижу с резким запахом бензина.

— Вот он отделился, получается, верхний слой. Я так понимаю, нефть вся вверх ушла. Осадок вниз.

Скважина в огороде, пробуренная еще четыре года назад, служила верой и правдой: из нее брали воду для приготовления пищи, полива, поили скот. На днях решили обновить насос, пригласили мастера. Но вместо привычной воды из крана стала литься густая жидкость с черным оттенком.

«Я сперва не поняла, чем она пахнет. Я, когда уже сняли фильтры, начала нюхать и подумала: краска что ли какая-то или еще что-то. Но потом яркий и сильный запах бензина был. У меня руки начали гореть после этой воды», — добавила Мурашева.

Сомнений почти не было: это нефть. Жители села даже стали шутить о внезапном богатстве. Но реальность быстро расставила все по местам: все, что глубже пяти метров, уже не частная собственность.

«Могут привлечь к ответственности за добычу без лицензии. Там серьезная может быть ответственность. «Плюс возмещение вреда, причиненного недрам», — объяснил президент Национальной ассоциации природопользователей, к. ю. н. Борис Кокотов.

Например, фермер из Челябинской области получил штраф от Россельхознадзора на сумму свыше четырех миллионов рублей за установку трубы водозабора на глубину десять метров.

Так что мечты о собственной бензоколонке прямо в огороде оказались несбыточными. Ничего, кроме проблем, хозяину участка находка нефти не принесет, чистой воды в кране можно так и не дождаться.

К слову, то, что люди наткнулись именно на месторождение нефти, есть большие сомнения. Еще одна вероятная причина — техногенная. Например, нарушения на нефтедобывающем предприятии, из-за чего произошло загрязнение грунтовых вод. Или утечка из трубопровода, проходящего неподалеку от поселка.

«Однозначно это ЧС, это чрезвычайная ситуация. Возможно, какой-то трубопровод-нефтепровод какой-то где-то пробило. И возможно, это случилось не вчера, не сегодня. Могло случиться и месяц назад, и полгода назад, и год назад. И только-только оно могло доползти. Возможно, какую-то аварийную ситуацию где-то скрыли», — считает эколог, общественный инспектор Росприроднадзора Рамис Теляпкулов.

Но главное для жителей сейчас даже не причина, а следствие — отсутствие чистой воды. То, что еще недавно было источником жизни, сегодня вызывает тревогу и опасения.

«У меня трое детей. Мне нужно их мыть, они на тренировки ходят, им же мыться каждый день нужно обязательно. Кушать нормально не приготовишь, посуду не помоешь, ничего не сделаешь. Это же все быстрее нужно решать проблему эту», — говорит Лилия Мурашева.

О случившемся уже в курсе Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура — специалисты собираются взять пробы черной жидкости. Семье должны организовать подвоз чистой питьевой воды. Экспертам предстоит выявить источник загрязнения. Самое важное — не допустить расширения зоны поражения, ведь «нефтяная лихорадка» в итоге может обернуться реальной угрозой для жизни целого поселка.

