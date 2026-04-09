Дешевые шины могут исчезнуть с российского рынка

Покрышки с содержанием канцерогенов предложили запретить.

До трети дешевых шин могут исчезнуть с российского рынка. Речь идет о покрышках с содержанием канцерогенов.

Как выяснили «Известия», запретить такую резину предложили в Минпромторге. По результатам проверки, опасные вещества выделяет около 40% импортной бюджетной продукции. Это — общая проблема компаний, которые экономят на очистке масел и используют некачественные компоненты.

Инициатива направлена на защиту здоровья жителей. А также чтобы поддержать отечественных производителей, которые полностью способны удовлетворить внутренний спрос. При этом некоторые эксперты опасаются, что эти меры могут привести к росту цен и массовому переходу на использованные шины или на более редкую их замену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские автомобилисты начали экономить на шинах: в начале сезона резко вырос спрос на подержанные покрышки известных брендов. Водители пытаются купить Pirelli, Michelin или Yokohama по выгодной цене вместо новых китайских шин, которых на рынке в избытке, объясняя это не только ценником, но и проверенным качеством.

Однако бывшие в употреблении шины могут представлять серьезную опасность. Некоторые дефекты покрышек невозможно увидеть, и при попадании колеса в яму его может разорвать, что спровоцирует ДТП. Эксперты советуют отдавать предпочтение новым шинам из бюджетного сегмента.

