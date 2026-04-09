Незаметная фиксация: в ГАИ внедрили мобильные комплексы для скрытого контроля

В ГАИ Петербурга и Ленобласти внедрили мобильные комплексы для скрытого контроля

Новые системы устанавливают в машины инспекторов в Петербурге и Ленобласти.

В Петербурге и Ленобласти нарушения правил дорожного движения будут фиксировать незаметно. В патрульные машины устанавливают специальные комплексы. Система работает даже в движении. Камера расположена в багажнике и считывает все, что происходит на трассах. Оборудование определяет превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности, а также более серьезные нарушения.

«В случае, если в объектив этого прибора попадает транспортное средство, которое находится в розыске, камера автоматически на планшетный компьютер, установленный в патрульном автомобиле на панели приборов, выдает уведомление инспектору, высвечивает номер, который в розыске.

Инспектору остается только остановить его, и все. Это намного упрощает работу инспектора», — рассказал заместитель начальника отдела организации дорожной патрульной службы ГАИ УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павел Кузнецов.

Теперь лихачам избежать наказания не получится. Единственный способ — это просто не нарушать правила.

