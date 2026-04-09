«Не конец кампании»: какие последствия понесет масштабная атака Израиля на Ливан

В результате ударов погибли более 250 человек.

Израиль, возможно, специально пытается сорвать перемирие, продолжая атаки на Ливан. Об этом пишет издание Politico. В Тель-Авиве недовольны, что остались на обочине переговорного процесса. В самом Ливане сегодня объявлен национальный траур. В результате последних атак Израиля там погибли больше 250 человек. Последствия этих смертоносных ударов — в материале корреспондента «Известий» Марии Коровиной.

Ад на земле устроил северному соседу Израиль, обрушив самую разрушительную с начала конфликта лавину ударов. Под прицелом почти вся страна. Жилые кварталы уничтожаются последовательно и планомерно. Последствия авианалета на Бейрут: 254 погибших. Радиоведущая Гада Дайех и журналистка телеканала «Аль-Манар» Сузан Халал — в их числе.

Пострадавших сотни. Ракеты прорезали ночное небо, влетая в стены жилых домов. Ночью спасатели доставали пострадавших из разрушенных квартир. Неподалеку от древнего ливанского города Баальбек атакована похоронная процессия. Последствия — увидел корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Мохамад Сахли.

«В Шамстаре, где я нахожусь, произошла трагедия: во время похорон одного из жителей был нанесен удар по кладбищу, когда молящиеся собирались похоронить умершего», — рассказал корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Мохамад Сахли

В Тель-Авиве поспешили заявить — били по командным пунктам и ракетным установкам «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана. А израильский премьер упирает на то, что ливанский трек вообще не входил в перечень американо-иранского перемирия.

«Двухнедельное перемирие между Соединенными Штатами и Ираном вступило в силу в полной координации с Израилем. Нет, они не застали нас врасплох в последнюю минуту. Сейчас я хочу подчеркнуть — это не конец кампании. Я настаивал на том, что временное прекращение огня с Ираном не будет включать „Хезболлу“. И мы продолжаем наносить по ней жесткие удары», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Журналисты Politico заподозрили Израиль в намеренном срыве перемирия. А Такер Карлсон прямо говорит: хвост давно и не завуалированно виляет собакой.

«Через несколько часов после прекращения огня Израиль наносит удары по мирным жителям в Бейруте. Видео это подтверждают. Израиль — ваше марионеточное государство. Это все равно, что принимать приказы от своей домработницы, чего вы никогда бы не сделали», — подчеркнул журналист Такер Карлсон.

Так была или нет в условиях перемирия остановка ударов по Ливану? У сторон конфликта разные версии. Вот интерпретация от американского вице-президента.

«Иранцы думали, что перемирие распространяется и на Ливан, но это оказалось не так. Ирану необходимо сделать следующий шаг, иначе у (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа есть возможность возобновить войну», — отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Неожиданное единодушие со стороны европейцев — страны одна за другой обрушились на Тель-Авив с критикой и требованиями остановить убийства мирных жителей. А что же Иран? Вопреки действиям Израиля, делегация из Тегерана все же собирается лететь на переговоры в Пакистан. По крайней мере пока. Хотя до консультаций еще остается время. И заинтересованная сторона может потратить его на возобновление эскалации.

