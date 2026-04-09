США выйдет из НАТО? Трамп относился к НАТО с пренебрежением

Американский лидер очень недоволен поведением своих союзников из-за войны в Иране и готов пойти на решительные меры.

Президент США Дональд Трамп встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, в результате которой стало ясно — отношения Штатов с Североатлантическим альянсом все еще напряженные. Мировые СМИ уже дали оценку дальнейших перспектив страны в НАТО.

После встречи с Рютте Трамп в соцсети Truth Social принялся критиковать альянс за то, что европейские союзники не выполнили свои обязательства по Ирану. В частности, они отказали ему в защите торговых судов в Ормузском проливе и не разрешили американцам использовать некоторые из своих баз для нападения на Иран. Американский лидер ясно выразил свое недовольство позицией НАТО по этому вопросу.

«НАТО не было рядом, когда они нам были нужны, и они не будут рядом, если они понадобятся снова. Помните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!!!» — написал Трамп в посте 8 апреля.

Как сказано в материале Bloomberg, Трамп относился к НАТО с пренебрежением на протяжении двух своих президентских сроков, и он действительно способен, если не вывести США из блока, то сильно подорвать позиции страны там. Однако, несмотря ни на что, Штаты являются незаменимыми партнерами НАТО. Именно американские военные играют центральную роль в безопасности Европы.

В публикации The Guardian отмечается, что американский президент был «явно разочарован» отказом союзников присоединиться к войне против Ирана после закрытой встречи в Вашингтоне 8 апреля. Рютте охарактеризовал беседу с президентом США как «очень откровенную и открытую» и назвал его «хорошим другом».

The Washington Post в свою очередь написал, что Трамп избежал разрыва с НАТО после встречи с генсеком альянса, отложив обещанное им противостояние на время из-за осторожного подхода союзников к его войне с Ираном.

The Independent отметили слова Трампа про НАТО, в которых он высказался о намерении наказать союзников, которые ему не помогали в войне с Ираном. Как сказано в материале, наказание будет заключаться в том, что США переведут свои войска с баз в странах, которыми он недоволен, на базы в странах-участницах, которые помогли ему в ведении боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты последствия ударов США и Ирана по объектам энергетики.

