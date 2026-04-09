«Жалеть меня не надо»: жена Федора Смолова пережила выкидыш

Фото: Instagram*/smolovfedor_10

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она впервые откровенно поделилась личной историей и объяснила, почему решила об этом говорить.

Супруга футболиста Федора Смолова, диджей и предпринимательница Карина Истомина рассказала в личном блоге, что пережила выкидыш.

По ее словам, они с мужем давно задумываются о большой семье и планируют второго ребенка. Поэтому новость о беременности в начале марта стала для них радостным событием.

Истомина призналась, что сначала все шло как обычно: несколько тестов подтвердили беременность, и супруги поделились этой новостью с самыми близкими.

«Находилась в приятном предвкушении со своим собственным мужем. И мы много об этом разговаривали. Я рассказала маме, он рассказал своим родителям, мы рассказали своим самым-самым близким друзьям — там все за нас порадовались. Я прихожу к врачу, иду на УЗИ. И на УЗИ ничего нет», — вспомнила она.

После обследования врач озвучил несколько возможных причин — от слишком раннего срока до внематочной или биохимической беременности — и порекомендовал не спешить с выводами.

После анализа на хорионический гонадотропин, гормон, вырабатываемый после имплантации эмбриона, стало ясно, что речь идет о биохимической беременности. Карина отметила, что раньше даже не знала о таком явлении и пережила это особенно тяжело.

«Я, честно, не знала, что это такое. Мне кажется, мне было бы не так больно морально, если бы я знала, что вообще… Если ты не дошла еще до врача, то не надо радоваться. Наверное… Наверное, как-то токсично прозвучало, но, тем не менее, вот — это именно то, что я слишком рано как будто бы понадеялась, что все хорошо», — поделилась предпринимательница.

При этом Истомина подчеркнула, что не нуждается в жалости и рассказывает об этом опыте скорее для поддержки других женщин, которые могут столкнуться с подобной ситуацией.

«У меня все ок, жалеть меня не надо», — написала диджей.

Карина Истомина и Федор Смолов поженились летом 2023 года. Осенью того же года Карина сообщила о беременности, а уже в ноябре у них родилась дочь Лора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.