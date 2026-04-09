За снятие шелухи с лука в магазине могут оштрафовать: предупреждение юриста

Безобидный ритуал перед праздниками может привести к неожиданным последствиям.

Россиянам напомнили о возможной ответственности за, казалось бы, безобидную практику в магазинах — снятие шелухи с лука для покраски пасхальных яиц. По словам главы адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергея Жорина, такие действия могут быть расценены как порча товара.

Юрист пояснил, что в подобных ситуациях речь идет не о сборе «ненужных отходов», а о вмешательстве в товарный вид продукции, что напрямую влияет на возможность ее продажи.

«Если человек специально обдирает в магазине луковицы, чтобы набрать шелухи, это уже не про „взял мусор“, а про возможное повреждение товара. Здесь важен не интерес к самой шелухе, а то, что ухудшается товарный вид и, возможно, снижается реализуемость овоща», — отметил Жорин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, такие действия могут квалифицироваться как причинение имущественного ущерба магазину. В этом случае покупателю придется компенсировать нанесенный вред. Если же порча была умышленной, но без значительного ущерба, возможен административный штраф — от 300 до 500 рублей.

