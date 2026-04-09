Экс-корреспондента «Радио Свободная Европа»* задержали в Забайкалье за госизмену

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Его деятельность затруднила работу органов власти региона.

В Забайкальском крае сотрудниками ФСБ был задержан бывший корреспондент «Радио Свободная Европа».* Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Житель Читы 1960 года рождения был задержан за совершение государственной измены. Известно, что ранее он работал внештатным корреспондентом «Радио Свободная Европа».

«В целях оказания помощи украинской стороне он вступил в подконтрольное Службе безопасности Украины (СБУ) Telegram-сообщество и передал противнику сведения в отношении информационных ресурсов местного печатного издания, специализирующегося на вопросах освещения хода специальной военной операции, а также одного из объектов критической инфраструктуры региона для организации в отношении них вредоносных компьютерных воздействий», — уточнили в ведомстве.

Данные, переданные украинской стороне, использовали для компьютерных атак. Это позволило противнику временно затруднить работу органов власти.

По месту жительства мужчины был проведен обыск. Там обнаружили средства связи и другую технику, содержащую информацию о его противоправной деятельности, которая была направлена против безопасности России.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

* — признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией.