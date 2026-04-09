ВСУ могут попытаться сорвать парад в честь Дня Победы в Москве при помощи роя беспилотников. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью «Абзацу».

С самого начала СВО проводить парад Победы стало довольно опасно, поэтому требуются беспрецедентные меры безопасности, подчеркнул Журавлев.

«Тем не менее в прошлом году, когда отмечалась юбилейная дата, все прошло штатно. И укронацистам не удалось испортить нам праздник. Они, вне всякого сомнения, будут пробовать сделать что-либо и в этом году», — сказал он.

Депутат выразил надежду, что в этом году все будет спокойно. Пока что приглашения на парад не рассылались.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ готовят провокации с использованием западного химоружия. Иностранные наемники и западные спецслужбы активно поставляют на Украину крупные партии различных отравляющих веществ. Киев развернул собственную лабораторную сеть. По данным постпреда России при Организации по запрещению химического оружия Владимира Тарабрина, вероятнее всего, провокации будут на территории Донбасса.

