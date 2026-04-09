Центробанк рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки

Ближайшее заседание назначено на 24 апреля.

Центральный банк России рассмотрит возможность дальнейшего понижения ключевой ставки на апрельском заседании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника председателя ЦБ Кирилла Тремасова.

«Я думаю, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки». При этом он не исключил, что вопрос «имеет смысл взять на паузу», — заявил Тремасов, выступая на коммуникационной сессии в Новосибирске.

Ближайшее заседание запланировано на 24 апреля.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина 20 марта уже уведомляла, что дальнейшая траектория ключевой ставки будет определена в апреле. Она подчеркнула, что влияние на ставку — отдельный фактор, и он не может быть определяющим, поэтому в ЦБ учитывают изменения разных параметров, включая уточнение бюджетной политики.

Предыдущее изменение ключевой ставки произошло 20 марта — Центробанк РФ снизил ее с 15,5% до 15%.

Эльвира Набиуллина впоследствии отметила, что россияне очень переживают из-за роста цен и призвала не стимулировать экономику за счет карманов граждан.

