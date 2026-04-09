Иностранца в Забайкалье осудили на 12 лет за оправдание терроризма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он действовал по указаниям кураторов запрещенной в России организации.

За оправдание терроризма в Забайкальском крае осудили на 12 лет иностранного гражданина Бахтиера Факирова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере MAX.

«Суд установил, что с февраля по май 2025 года мужчина в одной из популярных социальных сетей размещал материалы, агитирующие к оказанию финансовой помощи организации, признанной террористической и запрещенной в Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, 36-летний осужденный по заданию кураторов организации размещал в интернете информацию о способах финансирования и оправдывал терроризм. Он проживал в поселке Чернышевск Забайкальского края, но является иностранным гражданином.

Факиров был признан виновным по двум статьям уголовного кодекса: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичные оправдание терроризма в сети интернет» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической».

Второй Восточный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Причем три года он проведет в тюрьме, а остальной срок будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Также его лишили права заниматься публичной деятельностью в интернете на три года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.