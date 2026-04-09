Попрыгать на чемодане? Как уместить максимум вещей в ручную кладь

Сумки-трансформеры помогут уместить больше вещей в ручную кладь

Многослойная одежда и сумки-трансформеры помогут сэкономить на платном багаже.

Путешественники могут обойтись без покупки дополнительного багажного места, если грамотно упакуют ручную кладь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на турэксперта Наталию Ансталь.

«Один из рабочих способов — надеть на себя несколько слоев одежды. Это не всегда комфортно, но помогает сэкономить место. Также стоит выбирать вместительную сумку, которая проходит в калибратор авиакомпании», — пояснила специалист.

Сейчас набирают популярность сумки-трансформеры: они складываются и застегиваются на молнию, а при необходимости позволяют добавить вещи.

Существуют также специальные жилеты с множеством карманов. За размещение вещей в карманах штрафов нет.

Эксперт советует использовать вакуумные или компрессионные пакеты — они уменьшают объем одежды.

Важный момент: на досмотре придется выложить все металлические и электронные предметы: пауэрбанки, телефоны, ключи, наушники — и важно заранее продумать, чтобы их было удобно быстро достать.

