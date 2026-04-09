Российские ученые близки к созданию первого в мире лекарства от аутизма

В России могут создать первое в мире лекарство от аутизма

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Российские ученые приблизились к созданию первого в мире лекарства от аутизма. В ходе исследования на мышах они выяснили, что заболевание вызывает не одна, а сразу несколько причин. Среди них — асимметрия структур мозга и сбой в «созревании» одного из ключевых белков нервной системы.

Если связь аутизма с этими факторами у людей будет доказана, ученые смогут разработать метод точечного лечения недуга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начинаются клинические испытания первого в стране лекарства от мигрени, разработанного волгоградскими учеными. Препарат призван избавить миллионы людей от постоянной головной боли и повысить качество жизни.

В основе лекарства — молекула с антисеротониновым действием, нацеленная на рецептор 5-HT2A, который считается ключевым элементом развития приступа. Препарат разжижает кровь, снижая риск инсульта и тромбообразования. Ученые уже изучили его всасывание, распад, хранение и токсические свойства.

Главная проблема в том, что животные не страдают от мигрени, поэтому проверить эффективность лекарства в лабораторных условиях можно только фрагментарно. Ответить на вопрос, насколько препарат поможет человеку, предстоит в ходе клинических исследований.

