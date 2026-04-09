«Америка должна уйти»: на острове Харк не готовы к перемирию с США любой ценой

Reuters/2026 Planet Labs PBC; 5-tv.ru

Иран уже доказал, что является мировой, а не только региональной силой.

Одним из ключевых условий временного перемирия в США называли снятие всех ограничений с Ормузского пролива. Но, судя по всему, этого не произошло. После ударов израильской авиации по соседнему Ливану, власти Ирана отказались открывать движение. И хотя пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла блокировку фарватера, в Персидском заливе — огромная «пробка» из танкеров и газовозов. Это подтверждает корреспондент Насер Ашкери. Он единственный из представителей иностранных изданий, кому удалось попасть на стратегически важный остров Харк. Только в «Известиях» — эти эксклюзивные кадры.

Наконец мы на острове Харк — одном из самых важных объектов для иранского экспорта. От пятисот до тысячи человек все еще живут здесь. Но остальным не дают разрешение на въезд. Для «Известий» сделали исключение. Уровень секретности самый высокий — позади меня вы видите одно из немногих мест, где мы можем вести съемку.

— Вы все это время были под бомбардировками? — спросил корреспондент у местного жителя.

— Да, — ответил мужчина.

— Переживаете?

— Очень.

— Вы готовы к перемирию любой ценой?

— Нет, все должно быть справедливо. А если нас снова начнут бомбить? Америка должна уйти из этого региона.

В ходе конфликта США хотели захватить остров, но этого сделать не удалось. В этом отчасти помогли скалистые берега — высадиться на них с моря довольно трудно. Зато здесь прекрасно чувствуют себя дикие животные — например, знаменитые иранские газели.

Эксперты считают: Иран доказал, что является не только региональной, но и мировой силой, поскольку он успешно противостоял двум ядерным державам — США и Израилю. Они действовали совместно против Исламской Республики, которая сражалась в одиночку.

До 80% экспорта нефти идет с этого острова. Вот так выглядит место, откуда республика отправляет энергоносители по всему миру. Также вы можете видеть суда, которые ждут своей очереди, чтобы пришвартоваться в порту и получить нефть.

Несмотря на боевые действия, экспорт отсюда не был остановлен. Кроме того, Иран может продавать нефть и через другие свои порты.

