Унес секрет в могилу: в тюрьме умер мужчина, убивший беременную от него 13-летнюю девочку

People: мужчина убил беременную от него 13-летнюю девочку и покончил с собой

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Sven Hoppe

Обвиняемый так и не признался, где похоронил ее.

В США заключенный Джарвис Баттс, признавшийся в убийстве 13-летней Назии Харрис, был обнаружен мертвым в тюремной камере. Об этом сообщает People.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Это произошло всего через 14 дней после того, как суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 60 лет с возможностью условно-досрочного освобождения через 35 лет. Трагедия заключается в том, что Баттс так и не раскрыл местонахождение тела девочки, скрыв эту информацию от следствия и убитых горем родственников погибшей.

Расширенное расследование показало, что Назия Харрис бесследно исчезла в январе 2024 года в Детройте сразу после того, как вышла из школьного автобуса. В ходе судебного процесса 43-летний Баттс признал себя виновным в убийстве второй степени. Прокуроры установили, что мужчина долгое время «обрабатывал» и «опекал» ребенка, причем семья девочки знала его лично с 2022 года.

На момент исчезновения школьница была беременна, и, по версии следствия, отцом ребенка являлся именно Джарвис Баттс. В рамках сделки со следствием подсудимый был обязан указать место захоронения останков, однако он не выполнял это условие до самой смерти.

Важной деталью дела стали данные из истории интернет-поиска в телефоне преступника. Прокурор округа Уэйн Ким Уорти сообщила, что перед совершением преступления Баттс искал информацию об абортах, специальных препаратах для прерывания беременности и способах использования красного антифриза в качестве яда.

Несмотря на признательные показания, тело Назии до сих пор не найдено. Ким Уорти отметила, что раскрытие места захоронения имело решающее значение для правосудия. В настоящее время поиски останков девочки продолжаются, несмотря на гибель ключевого фигуранта дела в исправительном учреждении.

