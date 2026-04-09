Скрытая угроза: симптомы инфаркта легко спутать с обычной усталостью

Многие люди игнорируют опасные признаки сердечного приступа, принимая их за возрастные изменения или легкое недомогание.

Болезни сердечно-сосудистой системы становятся причиной каждой четвертой смерти среди взрослого населения Великобритании. Об этом сообщает Mirror.

Согласно статистическим данным Британского фонда сердца (BHF), ежегодно в стране фиксируется около 100 тысяч случаев госпитализации из-за инфаркта миокарда, что эквивалентно одному пациенту каждые пять минут.

При этом эксперты организации подчеркивают, что около 170 тысяч человек в год погибают от кардиологических патологий. Это означает, что каждые три минуты чья-то жизнь обрывается по причине сбоя в работе сердца.

Специалисты из UCLA Health отмечают, что симптомы не всегда проявляются внезапно и остро; часто они развиваются постепенно или вовсе остаются незамеченными, маскируясь под тревожность или изжогу.

Инфаркт миокарда происходит, когда блокируется приток крови к сердечной мышце, что лишает ее кислорода. Основным виновником медики называют ишемическую болезнь сердца, вызванную накоплением холестериновых бляшек.

Интересно, что около 20% всех сердечных приступов являются «тихими» — они проходят практически безболезненно. Те, кто их переносит, могут ощущать лишь легкую слабость, напоминающую грипп, или дискомфорт в груди.

Женщины находятся в зоне особого риска, так как чаще мужчин списывают недомогание на стресс или кислотный рефлюкс. К нетипичным признакам относятся головокружение, тошнота, боль в челюсти или спине, а также необъяснимая усталость.

Врачи предупреждают: при возникновении любых подозрительных ощущений необходимо немедленно вызывать скорую помощь, так как высокая скорость купирования приступа критически важна для сохранения жизни.

