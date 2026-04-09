Мужская отстраненность: почему супруги «тихо увольняются» из брака

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кризис среднего возраста часто проявляется через постоянное недовольство и эмоциональный холод.

В современной семейной психологии появился неофициальный термин «синдром несчастного мужчины», описывающий состояние партнеров в возрасте от 40 до 50 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист по семейным отношениям Джо Хеммингс отметил, что это явление нельзя назвать клинической депрессией, скорее это глубокий эмоциональный сдвиг. Мужчины, сталкиваясь с застоем в карьере или физическими изменениями организма, начинают транслировать во внешнюю среду апатию и раздражение.

Вместо того, чтобы открыто признаться в своих страхах перед будущим, они выбирают тактику «тихого ухода» из отношений, становясь ворчливыми и безучастными.

Эксперт выделил несколько ключевых признаков того, что муж морально отдалился от семьи. Такие люди концентрируются исключительно на негативе: их раздражают соседи, пробки или неправильно заставленная посудомойка, при этом позитивные моменты жизни игнорируются.

Хеммингс посоветовал женщинам не вступать в споры по каждой мелкой жалобе, а указывать на общую модель поведения.

«Я заметила, что в последнее время тебя расстраивает абсолютно все», — такая фраза, по мнению терапевта, работает лучше, чем оправдания.

Важно понимать, что мужчина в этот период часто чувствует себя обманутым жизнью, которую он строил десятилетиями, но так и не получил ожидаемого удовлетворения.

Еще одним симптомом синдрома является избирательный энтузиазм: муж может сохранять энергию для хобби или работы, но становится абсолютно пассивным в вопросах близости или общих планов.

Дом перестает быть местом отдыха, превращаясь в площадку для бесконечных претензий. Психолог подчеркнул, что мужчины реже женщин обсуждают свои возрастные изменения, предпочитая закрываться в себе.

Это создает эрозию тепла в паре, из-за чего жены начинают сомневаться в собственной привлекательности или адекватности восприятия ситуации. В случаях, когда мягкие попытки наладить контакт не помогают, Хеммингс рекомендует обращаться к нейтральной стороне — семейному консультанту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.