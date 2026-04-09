«Это не пустое слово»: Влад Зотов про настоящий патриотизм

Певец Влад Зотов: каждый патриот своей страны будет бороться за свой язык

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец Влад Зотов полностью поддержал закон о защите языка, который предполагает использование в рекламе, названиях компаний и услуг только русские слова. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика. Как отметил артист, сам он вполне соответствует тренду на патриотизм, так как, минимум, не пользуется придуманным иностранным псевдонимом.

«Честно, мне нравится, как мой ник выглядит на русском. Я не знаю вообще, почему мы на английском написали (VLAD ZOTOV), ну, типа это было круто-модно. Если мы поменяем, мне от этого ни холодно, ни жарко. Каждый человек, который патриот своей страны, он будет бороться за свой язык», — заявил Зотов.

Как отметил исполнитель, очень важно поддерживать государственную культуру и бороться за родную речь.

«Это круто на самом деле, это поднимает дух российский, это поднимает чувство гордости, что в твоей стране твой язык — это не пустое слово», — заключил он.

Федеральный закон № 168-ФЗ от 24 июня 2025 года вступил в силу 1 марта. Он вносит изменения в несколько законодательных актов. Стоит отметить, что и прежде рекомендовалось использовать русский язык в рекламе, деловой переписке, информации для потребителей и документации, но на практике по всей стране появлялись все новые вывески и другие элементы рекламы на английском языке.

Теперь публичная информация должна быть русскоязычной. Регионы также вводят свои дополнительные регламенты. Так, в Москве иностранные тексты на вывесках, товарных знаках и знаках обслуживания допустимы, если были предварительно зарегистрированы на территории РФ.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.