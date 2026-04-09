Более 40 детских садов в Петербурге закрыли на дезинфекцию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Детям и персоналу предстоит длительное лечение.

В Санкт-Петербурге произошла массовая вспышка сальмонеллеза. Из-за нее пострадали воспитанники и персонал сразу 47 детских садов.

По данным Роспотребнадзора, инфекцию выявили в курином мясе одной из птицефабрик. Из оборота изъяли больше 500 килограммов продукции. Грубые нарушения санитарных норм нашли также у поставщика продуктов, и у предприятия, которое занималось организацией питания.

Госпитализировать никого не пришлось, но лечение предстоит долгое.

