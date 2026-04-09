«Ударила в пах»: экс-солист «На-На» Паша Соколов про ревнивых поклонниц

Фото, видео: Виноградов Сергей/ТАСС

За 51-летним артистом до сих пор бегают фанатки. Иногда это совсем не приятно.

Бывший солист группы «На-На» Паша Соколов рассказал, до какой истерики однажды довел фанатку, которой не уделил достаточно внимания. Поклонница артиста, которая, к слову, прорвалась на сцену во время выступления, так разозлилась, что решила выместить обиду на нем же — сокрушительным ударом. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика.

«У меня была ситуация, когда вышла фанатка, девочка, на сцену, поклонница, и меня ударила в пах, приревновав. Поржал только. Ну, охрана сразу ее утащила, но я там ничего с ней не сделал. А что я могу сделать? Да ничего! Мне уже долбанули, пришлось перетерпеть», — поделился Соколов.

Отвечая на вопрос, как он отреагировал на агрессивный выпад, исполнитель просто развел руками. Судя по всему, с заявлением в полицию он точно не обращался. Решил — что было, то было. Подобных инцидентов на творческом веку Соколова было немало, хоть, конечно, далеко не все они заканчивались побоями.

Группа «На-На» — это феномен отечественной эстрады 1990 годов, один из первых российских бойз-бэндов, собранный продюсером Бари Алибасовым. Годами коллектив оставался одним из самых популярных в стране, при этом получая диаметральные отзывы критиков.

Так, в 1997-м его наградили сразу двумя титулами — «Лучшая группа года» по результатам опроса «Хит-парада» и «Худшая группа года» по версии премии «Серебряная Калоша». Сегодня «На-На» все еще существует и гастролирует, но состав ее изменился. Соколов ушел из коллектива в 2008 году и развивает сольную карьеру.

