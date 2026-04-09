Природные пожары в Хакасии добрались до жилых домов
На помощь пожарным приходят местные жители.
Природные пожары стремительно охватывают территории регионов России. Самая сложная ситуация в Хакасии. В Абакане при сильном ветре огонь перекинулся с травы на жилой дом. На помощь пожарным бросились местные жители и военные из ближайшей части, но здание сгорело дотла.
В Забайкалье к тушению привлекли еще 50 пожарных. В Чите они борются сразу с четырьмя палами сухой травы. Распространению огня способствует сильный ветер, пламя приближается к лесу.
Тем временем в Красноярском крае первый в сезоне природный пожар обнаружили во время патрулирования и смогли быстро ликвидировать.
