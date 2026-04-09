Деревянная церковь загорелась на северо-востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Есть пострадавшие.

Здание церкви Тихона Задонского на северо-западе Москвы загорелось. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Речь идет о деревянном строении по адресу: Майский просек, 5с1.

Первоначально охрана на территории храма сообщала, что людей внутри горящего здания нет. Однако позже выяснилось, что пожарные спасли из огня двоих человек.

Личности пострадавших на данный момент неизвестны. На месте продолжают работать экстренные службы.

UPD. 03:34 9 апреля 2026

Пожар произошел не в самой церкви, а в соседнем здании — предварительно в скитской трапезной, котельной на первом этаже строения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.